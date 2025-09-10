67-Jähriger Autofahrer beschädigt mehrere Gebäude

Neustadt/WN

Ein Autofahrer hat am Montag in Windischeschenbach durch einen medizinischen Aussetzer einen Schaden von rund 17.500 Euro verursacht.

Am Dienstagmorgen meldete sich der 67-Jährige bei der Polizei, nachdem er frische Unfallschäden an seinem Fahrzeug festgestellt hatte – konnte sich aber nicht erinnern, wo diese entstanden sind. Er gab an, am Vortag plötzlich einen Aussetzer gehabt zu haben und anschließend bei seinem Hausarzt gewesen zu sein. Auf dem Heimweg über die Angerpointstraße sei er offenbar kurzzeitig bewusstlos geworden – und erst am Fahrbahnrand wieder zu sich gekommen. Eine Polizeistreife entdeckte entlang seiner Fahrstrecke mehrere beschädigte Gebäude, die klar zum Schaden an seinem Auto passten.

