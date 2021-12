Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Oberpfalz ist eine Frau ums Leben gekommen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten die Leiche der 72-Jährigen am frühen Dienstagmorgen in Neumarkt in der Oberpfalz, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei im ersten Stockwerk des Hauses ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Andere Personen hielten sich den Angaben zufolge nicht im Haus auf. (dpa/lby)