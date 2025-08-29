76-Jähriger aus Roding vermisst

Cham

Seit Donnerstagmorgen, den 28.08.2025, wird der 76-jährige Johann Bösl aus Roding vermisst. Die Polizeiinspektion Roding bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort des Mannes.

Herr Bösl hat wohl am Donnerstagmorgen, 28. August, gegen 5 Uhr das Haus verlassen und alle persönlichen Gegenstände zurückgelassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Gesuchte ist voraussichtlich zu Fuß unterwegs. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort des 76-Jährigen bislang nicht ermittelt werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Herr Bösl in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten gebeten.

Johann Bösl wird wie folgt beschrieben:

  • ca. 182 cm groß
  • grau melierte Haare
  • kräftige Statur
  • trägt meistens Jeans mit T-Shirt
  • bayerischer Dialekt

Die Polizeiinspektion Roding bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 09461/9421-0 oder über den Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Jeder Hinweis kann entscheidend sein.

Ein Bild der vermissten Person finden Sie hier

 

 

THEMEN: BEschreibung, Bild, Polizei, Roding, Suche, vermisst

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 30.10. 07:56 14-jähriger Junge aus Amberg vermisst Seit Samstagvormittag wird der 14-jährige Selim Gaysaev aus Amberg vermisst. …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 28.08. 12:06 Cham: 16-Jährige sexuell genötigt Am Montagnachmittag ist eine 16-Jährige in Cham sexuell genötigt worden. Die …
Foto: rolibi, pixelio.de
 28.06. 09:53 Bad Kötzting: Polizei sucht in einer Nacht zwei Vermisste mit Hubschrauber Gleich zweimal musste die Polizei in Bad Kötzting in der Nacht auf Freitag mit …
Foto: Sohrab Taheri-Sohi
04.02. 08:56 Neusorg: Glücklicher Ausgang einer Vermisstensuche Glücklicher Ausgang einer Vermisstensuche in Neusorg im Kreis Tirschenreuth. …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 14.11. 13:53 Nach Familienstreit: Polizei fahndet nach jungem Mann Bei Eggersberg in der Gemeinde Lohberg im Kreis Cham läuft derzeit ein …
Daniel Karmann/dpa
 26.08. 08:15 Ermittler fahnden weiter nach verurteiltem Amokläufer Seit mehr als einer Woche ist der 34-Jährige verschwunden. Er war von einem …