76-Jähriger aus Roding vermisst

Seit Donnerstagmorgen, den 28.08.2025, wird der 76-jährige Johann Bösl aus Roding vermisst. Die Polizeiinspektion Roding bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort des Mannes.

Herr Bösl hat wohl am Donnerstagmorgen, 28. August, gegen 5 Uhr das Haus verlassen und alle persönlichen Gegenstände zurückgelassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Gesuchte ist voraussichtlich zu Fuß unterwegs. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort des 76-Jährigen bislang nicht ermittelt werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Herr Bösl in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten gebeten.

Johann Bösl wird wie folgt beschrieben:

ca. 182 cm groß

grau melierte Haare

kräftige Statur

trägt meistens Jeans mit T-Shirt

bayerischer Dialekt

Die Polizeiinspektion Roding bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 09461/9421-0 oder über den Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Jeder Hinweis kann entscheidend sein.

Ein Bild der vermissten Person finden Sie hier