80.000 Euro Sachschaden bei Brand in Lohberg

Cham

Im Landkreis Cham ist am gestrigen Sonntag ein Feuer ausgebrochen und hat einen Schuppen und zwei Nebengebäude beschädigt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Am frühen Sonntagmorgen brannte es im Lohberger Ortsteil Thürnstein im Landkreis Cham. Das Feuer brach in einem Schuppen aus und griff rasch auf zwei Nebengebäude über, die vollständig niederbrannten. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen – etwa ein Drittel des Gebäudes wurde durch die Flammen erfasst. Drei der vier Personen im Haus erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

