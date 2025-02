80-Jähriger aus Waidhaus vermisst

Seit Montag, den 3. Februar, wird der 80-jährige Josef Ach aus Waidhaus vermisst. Die Polizeiinspektion Vohenstrauß bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort von Herrn Ach.

Herr Ach wurde zuletzt am Abend des 2. Februar in seinem Haus in Waidhaus gesehen. Er verließ nachts das Gebäude und fuhr sehr wahrscheinlich mit dem Pkw, Mercedes A-Klasse, schwarz, amtl. Kennzeichen NEW-JR550 in unbekannte Richtung weg. Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Herr Ach sich in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Josef Ach wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß

Schlanke Figur

Grau-melierte Haare

Bekleidung: Jeans und dunkelblaue Daunenjacke

Die Polizeiinspektion Vohenstrauß bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 09651/9201-0 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Ein Foto des Vermissten finden Sie hier