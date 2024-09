83 Hotdogs in 10 Minuten: Rekord für Wettesser Joey Chestnut

Am US-Unabhängigkeitstag wurde wieder das traditionelle New Yorker …

Hot-Dog-Wettessen mit neuem Sieger Am US-Unabhängigkeitstag wurde wieder das traditionelle New Yorker …

Hot-Dog-Wettessen mit neuem Sieger Am US-Unabhängigkeitstag wurde wieder das traditionelle New Yorker …

Mehr als 40 Grad im Winter? Solche extremen Werte werden derzeit in Australien …

40 Grad im Winter: Australien verzeichnet Hitzerekorde Mehr als 40 Grad im Winter? Solche extremen Werte werden derzeit in Australien …

40 Grad im Winter: Australien verzeichnet Hitzerekorde Mehr als 40 Grad im Winter? Solche extremen Werte werden derzeit in Australien …

Foto: Johannes Neudecker/dpa