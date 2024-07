84-Jähriger aus Poppenricht vermisst

© Foto: Privat

Seit Montagnachmittag wird der 84-jährige Horst Eckert aus Poppenricht bei Amberg vermisst. Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Am Montag, 29. Juli, um ca. 15 Uhr verließ Horst Eckert sein Zuhause fußläufig in unbekannte Richtung. Laut seiner Ehefrau war er auf dem Weg zu einem Bekannten in Sulzbach-Rosenberg, kam dort jedoch nie an. Seitdem wurde der 84-Jährige nicht mehr gesehen.

Herr Eckert ist gesundheitlich auf eine tägliche Medikamenteneinnahme angewiesen.

Derzeit laufen umfangreiche Suchmaßnahmen, welche bisher jedoch nicht zum Auffinden des 84-Jährigen führten. Da kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Horst Eckert in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mitfahndung gebeten.

Beschreibung:

ca. 165 cm groß

kräftige Statur

kurze graue Haare

Kleidung: Sportschuhe (Marke und Farbe unbekannt), kurze hellbeige Hose, grün/weiß gestreiftes kurzärmliges Hemd

Führt evtl. Wanderstöcke mit sich

Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 09661/8744-40 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.