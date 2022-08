87-Jährige aus Obertraubling vermisst

Seit heute wird in Obertraubling im Landkreis Regensburg die 87-jährige Anna-Maria Barth vermisst.

Die Seniorin verließ gegen 08:30 Uhr ihr Haus und fuhr vermutlich mit dem Bus nach Regensburg. Dort wurde sie am Vormittag letztmals bei der Kirche St. Wolfgang in der Bischof-Wittmann-Straße gesehen, ab da verliert sich ihre Spur. Vermutlich ist sie dort erneut in einen Bus eingestiegen. Umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Frau Barth dürfte sich orientierungslos – vermutlich im Stadtgebiet Regensburg, unter Umständen aber auch in einer anderen Region aufhalten.

Frau Barth ist 172 cm groß, schlank, hat dunkelblonde bis graue Haare, trägt eine weiße Bluse, eine weiße dreiviertel Hose und führt eine graue Handtasche mit sich.

Beim Erstkontakt kann es sein, dass ihre kognitiven Einschränkungen nicht sofort bemerkbar sind. Sollten Sie auf Frau Barth treffen, verständigen Sie bitte sofort unter der Rufnummer 110 die Polizei und nehmen Sie die Frau bis zum Eintreffen der Beamten in Obhut.