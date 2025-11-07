90 Jahre Elvis – Happy Birthday! Live-Show in Cham

Auch 90 Jahre nach seiner Geburt fasziniert Elvis Presley noch immer Generationen von Musikliebhabern. Mit der Live-Show „90 Jahre Elvis – Happy Birthday!“ wird der King of Rock’n’Roll nun auf besondere Weise gefeiert – mit einer mitreißenden Hommage an seine Musik, sein Leben und seine unvergessene Ausstrahlung.

Eine musikalische Reise durch das Leben des King

Der Münchner Sänger Marco Spreider, bekannt unter anderem aus der ARD-Sendung „Herbstfest der Volksmusik“, präsentiert gemeinsam mit Musicaldarstellerin Lea Hieronymus einen Abend voller Klassiker, Anekdoten und Emotionen. Von „Love me Tender“ bis „In the Ghetto“ – das Publikum wird mitten hineinversetzt in die Welt des legendären Entertainers.

Spreider interpretiert die Songs authentisch, ohne zur bloßen Kopie zu werden, und verbindet musikalische Highlights mit persönlichen Erzählungen und humorvollen Momenten. Im Wechsel mit Hieronymus entsteht eine lebendige Bühnenshow, die zwischen Gesang, Gespräch und Entertainment changiert – mal schwungvoll, mal gefühlvoll, immer mit großem Respekt vor dem musikalischen Erbe Presleys.

Zwei starke Stimmen auf einer Bühne

Marco Spreider blickt auf eine vielseitige musikalische Laufbahn zurück – von Opernauftritten über Liederabende bis hin zu Fernsehauftritten und eigenen Produktionen. Lea Hieronymus, Tochter des Comedians Sven Hieronymus, bringt als erfahrene Musicaldarstellerin und Sängerin ihre eigene Dynamik in die Show ein. Gemeinsam sorgen sie für eine Mischung aus Nostalgie, Energie und Gefühl.

Die Show verspricht einen Abend voller großer Emotionen, berührender Songs und unterhaltsamer Geschichten – eine Hommage, die dem „King“ würdig ist.

🗓️ Datum: Freitag, 14. November 2025

🕗 Beginn: 20:00 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr)

📍 Ort: Cham

🎟️ Tickets: ↗️Link & bei der Tourist-Info Cham (Kirchplatz 1, Tel. 09971 8579410) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Veranstalter: Konzertbüro Augsburg GmbH – www.konzertbuero-augsburg.de