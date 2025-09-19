97-Jährige Schwandorferin lässt Schockanrufer auflaufen

Eine 97-Jährige Schwandorferin erhält einen Schockanruf von einem Unbekannten, doch schnell erkennt sie die Finte.

Eine Seniorin hat am Mittwoch einen Gauner bei einem Schockanruf auflaufen lassen. Der Unbekannte rief bei der 97-jährigen Schwandorferin an und gab an, dass er Arzt in einem Krankenhaus in Regensburg sei. Er behauptete, dass die Enkeltochter der Seniorin im Krankenhaus liege und 100.000 € für Medizin aus der Schweiz benötige. Dann fragte der Täter die Seniorin nach Bargeld und Goldschmuck und ließ die Frau ihren Schmuck verwiegen. Spätestens dann roch die 97-Jährige Lunte und beendete das Gespräch.