A3/Laaber – Gafferin bekommt ihre Strafe

Eine Gafferin hatte am Freitag auf der A3 bei Laaber im Kreis Regensburg die Rechnung ohne die Polizei gemacht.

Auf der Autobahn wurden aufgrund eines Unfalls beide Fahrspuren gesperrt, der Verkehr wurde über den Standstreifen vorbeigeleitet. Der Fahrer eines ausländischen Pkw fuhr dabei so langsam an der Unfallstelle vorbei, dass er dabei andere Verkehrsteilnehmer behinderte. Die Beifahrerin filmte außerdem die Unfallstelle, die Unfallbeteiligten und die Einsatzkräfte, zudem machte sie noch Fotos. Die Polizei fackelte nicht lange. Die Frau hat nun ein Strafverfahren am Hals.