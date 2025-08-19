A3 nach Vollsperrung wieder für den Verkehr freigegeben

Regensburg

Ein Auto mit Wohnwagen ist auf der A3 unterwegs – dann gerät er in Brand. Die Autobahn wird gesperrt.

Die Autobahn 3 ist nach einer Vollsperrung aufgrund eines in Brand geratenen Wohnanhängers wieder freigegeben. Die Überleitungen von der A3 aus Richtung Passau auf die A93 in Richtung Hof und München sind jedoch weiterhin für die Bergungsarbeiten gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war am frühen Nachmittag ein Wohnanhängergespann, an dem sich ein baulich zugelassener Heizöltank befand, auf dem Autobahnkreuz Regensburg in Brand geraten. Als Ursache wird ein Reifenplatzer angenommen. Der Beifahrer wurde bei den Löschversuchen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter.

Die A3 war vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt und konnte inzwischen wieder freigegeben werden. Laut einem Polizeisprecher ist das Feuer unter Kontrolle, die Einsatzkräfte sind jedoch weiterhin mit den Bergungsarbeiten beschäftigt. (dpa/lby)

THEMEN: A3, Autobahn, Brand, Feuer, Heizöl, Sperre, Verkehr, Wohnwagen

