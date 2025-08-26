A3: Regensburger viel zu schnell unterwegs

Mit mehr als 200 km/h ist ein Autofahrer aus dem Kreis Regensburg auf dem Standstreifen der A3 an der Polizei vorbeigerast.

Die Polizisten waren am Freitag bei Bogen im Kreis Straubing-Bogen in einem Zivilfahrzeug unterwegs, als der 23-Jährige von hinten viel zu schnell heranfuhr. Die Beamten wichen mit ihrem Wagen nach links aus, während der Pkw nach rechts auf den Standstreifen fuhr und dort drei Fahrzeuge überholte.

Die Polizisten verfolgten den Fahrer daraufhin mit Blaulicht und Martinshorn und stoppten ihn an einer Raststätte. Sowohl das Auto als auch sein Führerschein wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.