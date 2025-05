A9 nach Auffahrunfall in Richtung München gesperrt

Pendler brauchen am Freitagmorgen Geduld. Wegen eines Unfalls ist die Autobahn 9 in Oberfranken gesperrt. Es staut sich.

Nach einem Auffahrunfall am Freitagmorgen ist die Autobahn 9 im Landkreis Hof in Richtung München gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Kleintransporter auf der rechten Spur bei Leupoldsgrün auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Transporter habe sich dadurch am Anhänger des Sattelzugs verkeilt und sei mehrere Hundert Meter mitgeschleift worden.

Der Beifahrer des Kleintransporters erlitt den Angaben zufolge leichte Blessuren. Welche Verletzungen der Fahrer erlitt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Die A9 war anschließend in Richtung München gesperrt. Weitere Details gab es bislang nicht. (dpa/lby)