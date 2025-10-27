A93: Laster hat zu viel Holz geladen

Ein Holzlaster auf der A93 hat am Freitagmittag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife geweckt.

Die Beamten leiteten den mit Holz beladenen Sattelzug bei der Anschlussstelle Regnitzlosau in Oberfranken aus und kontrollierten diesen. Bei der Verwiegung des Gefährts bestätigte sich der Verdacht der Beamten. Mit einem Gesamtgewicht von 46.420 Kg brachte der LKW rund 16 % mehr auf die Waage als erlaubt.

Der LKW-Fahrer aus Tschechien musste vor der Weiterfahrt Holz abladen und eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgeldes hinterlegen.