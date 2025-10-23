A93: Tödlicher Verkehrsunfall bei Weiden-Nord

Tödlicher Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A93 im Raum Weiden.

Eine Autofahrerin fuhr am Nachmittag mit ihrem VW Polo an der Anschlussstelle Weiden-Nord auf die Autobahn auf. Noch unmittelbar im Bereich der Einfädelungsspur kam die 42-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen und stieß dort mit dem Fiat eines 27-jährigen Pkw-Fahrers zusammen. Beide Fahrzeuge seien rund 100 Meter weiter stark beschädigt an einer Leitplanke zum Stehen gekommen.

Die schwerverletzte Polo-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf starb. Auch ihr Hund im Wagen überlebte den Unfall nicht. Die Insassen im Fiat kamen mit leichteren Verletzungen davon. Die A93 war im betroffenen Bereich Richtung Regensburg für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.