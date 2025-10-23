A93: Tödlicher Verkehrsunfall bei Weiden-Nord

Weiden

Tödlicher Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A93 im Raum Weiden.

Eine Autofahrerin fuhr am Nachmittag mit ihrem VW Polo an der Anschlussstelle Weiden-Nord auf die Autobahn auf. Noch unmittelbar im Bereich der Einfädelungsspur kam die 42-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen und stieß dort mit dem Fiat eines 27-jährigen Pkw-Fahrers zusammen. Beide Fahrzeuge seien rund 100 Meter weiter stark beschädigt an einer Leitplanke zum Stehen gekommen.

Die schwerverletzte Polo-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf starb. Auch ihr Hund im Wagen überlebte den Unfall nicht. Die Insassen im Fiat kamen mit leichteren Verletzungen davon. Die A93 war im betroffenen Bereich Richtung Regensburg für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.

THEMEN: Gegenfahrbahn, Spur, Unfall, Weiden

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: TC
 30.09. 13:19 Zwei Schüler bei Busunfall in Weiden leicht verletzt Am Montagmittag (29.09.2025) kam es gegen 13.25 Uhr an der Bushaltestelle des …
Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa
 29.08. 14:22 Bus verunglückt an Ausfahrt Weiden-Frauenricht Bei einem schweren Busunfall auf der A93 bei Weiden sind am Freitagvormittag …
Foto: Rainer Sturm, pixelio.de
 25.08. 16:04 Autofahrerin missachtet Rotlicht und fährt Kind an Am Sonntagmittag kam es in Weiden zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind. Eine …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 25.06. 12:04 60.000 Euro Schaden bei Unfall in Weiden Am Dienstagabend hat es in der Weidener Innenstadt ordentlich gekracht. Gegen …
Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de
 06.05. 08:36 Weiden: Seniorin fällt auf Telefonbetrug herein Auf einen Callcenter-Betrug ist eine Seniorin in Weiden am Montag (28.04.) vor …
Symbolfoto: Katharina Wieland Müller, pixelio.de
 28.11. 09:52 Radfahrerin bei „Dooring“-Unfall verletzt Eine Autofahrerin hat eine Radfahrerin am Mittwochnachmittag in Weiden bei …