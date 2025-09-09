Achtung: Reifenstecher in Waldsassen

Tirschenreuth

Vorsicht vor dem Reifenstecher in Waldsassen.

Am frühen Dienstagmorgen war ein Reifenstecher in Waldsassen unterwegs. Ein Anwohner in der Dr.-Otto-Seidl-Straße  wurde kurz nach 3 Uhr durch ein lautes Zischgeräusch aufmerksam. Bei einem Blick aus dem Fenster konnte er einen Mann erkennen, der sich offensichtlich an den dort geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Nachdem er den Unbekannten ansprach, flüchtete er. Wie sich herausstellte, hatte der Täter mehrere Reifen zerstochen. Die Polizei Waldsassen bittet unter der 09632/849-0 um Hinweise. 

