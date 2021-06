Aggressiver Bettler attackiert junge Frau

Ein bettelnder Mann soll eine Frau in Nürnberg beleidigt, geschubst und auf dem Boden liegend bespuckt haben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die 26-Jährige am Vortag in der Innenstadt von einem Mann nach Geld gefragt. Als diese verneinte und weitergegangen sei, habe der Bettler ihr Beleidigungen hinterher gerufen. Die Frau habe den Mann zur Rede gestellt. Daraufhin wurde dieser nach Aussagen des Opfers sofort handgreiflich.

Als die 26-Jährige zu Boden fiel, spuckte der Täter auf sie, beleidigte die Frau weiter und flüchtete anschließend, wie es weiter von der Polizei hieß. Die Frau wurde leicht verletzt. (dpa/lby)