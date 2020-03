Aktuelle Entwicklungen zum Corona Virus

Radio Ramasuri ist coronafreie Zone! Trotzdem behalten wir für Sie die Lage im Blick. Auf dieser Seite finden Sie die aktuellsten Meldungen aus aller Welt, aus Deutschland und insbesondere der Oberpfalz. Diese Seite wird laufend aktualisiert.

Meldungen vom 10. März



17:00 Ausbildungsmesse der Agentur für Arbeit Weiden abgesagt

wäre am 28.03. in der Max-Reger-Halle in Weiden gewesen.

16:40 Familienmesse KOMPAS in Sulzbach-Rosenberg wird verschoben

Wäre am 24. – 26. April gewesen. Ein Nachfolgetermin ist noch nicht bekannt.

16:25 Länderspiel der Nationalmannschaft in Nürnberg gegen Italien am 31. März findet ohne Zuschauer statt

16:15 Zweiter positiver Corona-Fall im Landkreis Schwandorf

Die Ehefrau des 49-jährigen (1. Fall) aus Schwandorf hat sich auch Infiziert, beide befinden sich nun in häuslicher Quarantäne.

16:00 Berlin: Bundestag stellt bis zu 1 Milliarde Euro für Corona-Abwehr bereit

15:15 Einige Schulklassen im Landkreis Schwandorf öffnen wieder

Hier eine aktuelle Liste mit allen Schulausfällen.



14:30 Erster bestätigter Corona-Fall in Weiden

Die 49-jährige Weidenerin war im Skiurlaub in Ischgl. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne.

13:00 Keine Großveranstaltungen (ab 1000 Personen) in Bayern bis 19. April

11:45 Notfallplan Österreich: Einreisestopp für Menschen aus Italien

11:10 Uhr: Erste „Geisterspiele“ in der Geschichte der Fußball-Bundesliga

Das Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (11.03.) wird ohne Publikum ausgetragen.

Borussia Dormund gegen FC Schalke 04 am Wochenende findet auch ohne Publikum statt.

11:00 Erster bestätigter Fall in Tirschenreuth

Ein 83-jähriger Mann wurde im Krankenhaus isoliert. Seine Frau befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Kontaktpersonen werden momentan ermittelt.

10:20 Tschechien schließt Schulen und verbietet größere Veranstaltungen

Meldungen vom 09. März

39 weitere Corona Fälle in Bayern bestätigt

6 weitere Corona-Fälle im Landkreis Cham

Weitere Schulklassen im Landkreis Cham vom Unterricht befreit

Hier eine aktuelle Liste mit allen Schulausfällen.

Stadt Weiden sagt Sportlerehrung ab

Krankmeldungen auch übers Telefon

Personen mit Schnupfen, Heiserkeit oder ähnlichem dürfen sich nun auch telefonisch bis zu 7 Tage vom Arzt krankschreiben lassen. Diese Regelung gilt für alle Patienten die keine schweren Symptome haben, oder Kriterien für einen Verdacht auf eine Infektion erfüllen.

Europa League: Frankfurt-Spiel in Basel abgesagt

Zwei Corona Todesfälle in Deutschland

eine 89-jährige Frau aus Essen ist an einer Lungenentzündung gestorben in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus. Außerdem starb ein 78-jähriger Mann mit Vorerkrankungen in Heinsberg, NRW

Messe Frühlingserwachen in Auerbach abgesagt

Fieber messen an der Grenze nach Tschechien:

Die tschechischen Behörden kontrollieren stichprobenartig an Grenzübergängen Fieber. Hauptsächlich sind Reisegruppen und Busse betroffen.

Landratsamt AM-SU sagt die Sportlerehrung ab