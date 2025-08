Amberg: Autofahrer außer Rand und Band

Ein alkoholisierter Sattelzugfahrer ist am Sonntag mit seinem Gespann in …

Betrunkener LKW-Fahrer bleibt mit Gespann hängen Ein alkoholisierter Sattelzugfahrer ist am Sonntag mit seinem Gespann in …

Betrunkener LKW-Fahrer bleibt mit Gespann hängen Ein alkoholisierter Sattelzugfahrer ist am Sonntag mit seinem Gespann in …