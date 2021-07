In einem Altenheim in Amberg ist Montagmittag ein Bewohner mit einer Stichverletzung in seinem Zimmer aufgefunden worden.

Trotz medizinischer Versorgung durch die Rettungsdienste und den Notarzt konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Kripo Amberg ermittelt.