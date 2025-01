Ein Dieb hat am Donnerstag erfolgreich in einem Bekleidungsgeschäft in Amberg zugeschlagen.

Eine Angestellte beobachtete, wie der Mann mit einer Jacke in die Umkleidekabine ging. Dort zog er sich die Jacke unter seine eigene und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Die 53-Jährige sprach den Fremden auf den Vorfall an. Daraufhin stieß der Mann die Frau zur Seite und flüchtete mit der Beute. Die Angestellte wurde bei der Aktion leicht verletzt. Die Kripo Amberg ermittelt.