Amberg steckt über 171.000 Euro in seine Sportvereine

Die Stadt Amberg unterstützt ihre Sportvereine in diesem Jahr mit mehr als 171.000 Euro zusätzlich zu den staatlichen Zuschüssen. Damit will die Stadt das ehrenamtliche Engagement und ein aktives Vereinsleben weiter stärken.

Neben der staatlichen Vereinspauschale von rund 101.000 Euro legt Amberg weitere 100.000 Euro aus dem städtischen Haushalt drauf. Zusätzlich fließen über die sogenannte Kopfquote und Betriebskostenzuschüsse weitere Mittel an die Vereine. Oberbürgermeister Michael Cerny betonte, die Sportförderung sei zwar freiwillig, aber für das gesellschaftliche Miteinander in Amberg unverzichtbar.