Amberg sucht den neuen Weihnachtsbaum

Amberg

Alle Jahre wieder sucht die Stadt Amberg Weihnachtsbäume für den Marktplatz und den Malteserplatz – jetzt ist es wieder soweit.

Falls Sie Ihre prächtige Fichte oder Tanne im Garten loswerden wollen, dann melden Sie sich. Der Baum sollte etwa 15 bis 20 Meter sein. Wichtig ist aber auch, dass der Standort zum Fällen und Abtransportieren groß genug ist.

Bewerbungen für potenziell geeignete Weihnachtsbäume können beim Sachgebiet Grünplanung und Landespflege unter der E-Mail-Adresse gruenplanung@amberg.de ab sofort eingereicht werden. Bitte Fotos der Weihnachtsbäume nicht vergessen.

THEMEN: Amberg, Baum, Fichte, Malteserplatz, Suche, Tanne, Weihnachten

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Andreas Hermsdorf, pixelio.de
 29.08. 06:11 Stadt Amberg sucht Weihnachtsbäume In Amberg laufen bereits die Vorbereitungen für die Adventszeit: Die …
Foto: HCW PHR, Dult Regensburg
 16.05. 06:35 Amberg – Dultfamilie gesucht Für die Pfingstdult in Amberg vom 6. bis 15. Juni wird wieder eine Dultfamilie …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 26.03. 08:31 Ammersricht: Eingeschlafen und gegen Baum gefahren Ein Autofahrer ist am Montagmorgen am Steuer eingeschlafen und auf der …
Symbolfoto: Tomas Malik, pexels.com
 20.12. 11:55 Bäume im Wert von 3000 Euro gestohlen Böse Überraschung kurz vor Weihnachten: Seit Beginn des Christbaumverkaufs …
Foto: Thomas Graml
 31.10. 11:52 Amberg: Weihnachtsbäume werden aufgestellt Die Adventszeit nähert sich mit großen Schritten. Und in der Amberger …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 30.10. 07:56 14-jähriger Junge aus Amberg vermisst Seit Samstagvormittag wird der 14-jährige Selim Gaysaev aus Amberg vermisst. …