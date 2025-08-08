Amberg sucht den neuen Weihnachtsbaum

Alle Jahre wieder sucht die Stadt Amberg Weihnachtsbäume für den Marktplatz und den Malteserplatz – jetzt ist es wieder soweit.

Falls Sie Ihre prächtige Fichte oder Tanne im Garten loswerden wollen, dann melden Sie sich. Der Baum sollte etwa 15 bis 20 Meter sein. Wichtig ist aber auch, dass der Standort zum Fällen und Abtransportieren groß genug ist.

Bewerbungen für potenziell geeignete Weihnachtsbäume können beim Sachgebiet Grünplanung und Landespflege unter der E-Mail-Adresse gruenplanung@amberg.de ab sofort eingereicht werden. Bitte Fotos der Weihnachtsbäume nicht vergessen.