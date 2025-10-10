Amberg-Sulzbach mit eigenem Podcast

Amberg-Sulzbach

Der Landkreis Amberg-Sulzbach hat jetzt seinen eigenen Podcast: „Let’s talk about AS – Dein Landkreis-Podcast“ ist ab sofort online und liefert regelmäßig spannende Geschichten, interessante Persönlichkeiten und aktuelle Themen aus der Region direkt ins Ohr.

Ziel ist es, die Menschen im Landkreis modern, unterhaltsam und authentisch zu informieren – und das ganz nah am Puls des Geschehens. Landrat Richard Reisinger betont, der Podcast biete Raum für bewegende Geschichten und Themen, die alle betreffen.

Auch Pressesprecherin Christine Hollederer sieht darin ein Instrument, um das Wir-Gefühl im Landkreis zu stärken. Produziert wird das neue Format von der Amberger Medienagentur Inpunkt Media.

Hier geht es zum Podcast

