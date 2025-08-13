Amberg: Theater-Tiefgarage gesperrt

Wegen der Installation einer neuen Lüftungsanlage bleibt die Theater-Tiefgarage in der Mühlgasse 5 in Amberg von Donnerstag, 21. August, bis voraussichtlich Freitag, 5. September 2025 komplett geschlossen.

Auch die Parkplätze direkt vor der Garage werden in dieser Zeit gesperrt, da dort ein Kran und Material gelagert werden. Ein- und Ausfahren ist nicht möglich, die Durchfahrt der Straße bleibt jedoch frei. Die Stadtbau Amberg bittet um Verständnis für die notwendigen Arbeiten aus Brandschutzgründen.