Amberg: Wasserrohrbruch in der Fronfestgasse

Amberg

Wegen eines Wasserrohrbruchs in Amberg ist die Fronfestgasse zwischen Ziegelgasse und Paradeplatz aktuell voll gesperrt – voraussichtlich bis Dienstag. Der Paradeplatz ist über die Mühlgasse erreichbar, außerdem ist ausnahmsweise auch die Zufahrt von der Kasernstraße aus erlaubt.

Vier betroffene Haushalte sind derzeit ohne Wasser. Sie werden vorläufig über mobile Wasserbehälter versorgt, voraussichtlich noch im Laufe des Tages soll die reguläre Versorgung wiederhergestellt sein.

Während der Bauarbeiten kann es zu weiteren Beeinträchtigungen kommen. Die Stadtwerke bitten dafür um Verständnis.

THEMEN: Amberg, Einschränkung, Fronfestgasse, Verkehr, Wasserrohrbruch

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 20.06. 08:23 Amberg: Unfallflucht führt zu mehreren Anzeigen Ein Verkehrsunfall hatte am Mittwochabend in Amberg für zwei junge Männer …
Symbolfoto: w.r.wagner / pixelio.de
 28.01. 08:30 Amberg: Ausfälle im Busverkehr In Amberg kommt es bis einschließlich Mittwoch zu Ausfällen im Busverkehr. Das …
Symbolfoto: pixabay, pexels.com
 22.08. 11:18 Amberger verliert Bargeld vom Autodach In Amberg hat ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen eine hohe vierstellige … 13.08. 11:20 Amberg: Theater-Tiefgarage gesperrt Wegen der Installation einer neuen Lüftungsanlage bleibt die …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 06.08. 09:43 Amberg: Autofahrer außer Rand und Band Am Montag sorgte ein 42-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz in Amberg für …
Tim Reckmann / pixelio.de
 27.06. 09:06 Verbotenes Rennen um die Amberger Innenstadt In der Nacht auf Donnerstag lieferten sich ein 21-jähriger Mann aus Hirschau …