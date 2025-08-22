Amberg: Wasserrohrbruch in der Fronfestgasse

Wegen eines Wasserrohrbruchs in Amberg ist die Fronfestgasse zwischen Ziegelgasse und Paradeplatz aktuell voll gesperrt – voraussichtlich bis Dienstag. Der Paradeplatz ist über die Mühlgasse erreichbar, außerdem ist ausnahmsweise auch die Zufahrt von der Kasernstraße aus erlaubt.

Vier betroffene Haushalte sind derzeit ohne Wasser. Sie werden vorläufig über mobile Wasserbehälter versorgt, voraussichtlich noch im Laufe des Tages soll die reguläre Versorgung wiederhergestellt sein.

Während der Bauarbeiten kann es zu weiteren Beeinträchtigungen kommen. Die Stadtwerke bitten dafür um Verständnis.