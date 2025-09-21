Amphetamin, verbotene Waffe und Drogenfahrt

Franken

Bei der Kontrolle eines 36-jährigen Autofahrers auf der A93 bei Gattendorf wurden Beamte der Grenzpolizei Selb gleich mehrfach fündig.

In der Hosentasche des Polen fanden sie Amphetamin im einstelligen Grammbereich. Zudem entdeckten sie in der Türablage des Pkws ein verbotenes Messer. Und ein Drogentest ergab, dass der Mann  unter Drogeneinfluss stand. Der Pole musste sich im Sanaklinikum Hof einer Blutentnahme unterziehen und muss sich wegen Verstößen nach dem Betäubungs- und dem Waffengesetz vor Gericht verantworten.

THEMEN: A93, Amphetamine, Drogen, Gattendorf, verbotenes Messer

