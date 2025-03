Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Auerbach

Am Freitag übergab der Interimsleiter Polizeioberkommisar Alexander Schmitt das Amt des Dienststellenleiters an Polizeihauptkommisar Manfred Plößner. Vor 50 Gästen aus Politik, Justiz und verschiedenen Behörden wurde der neue Leiter im Rahmen einer Feierstunde in der Helmut-Ott-Halle in sein neues Amt eingeführt. Ab dem 01. April 2025 übernimmt Manfred Plößner die Leitung der Dienststelle. Der aus dem Kreis Neustadt an der Waldnaab stammende Plößner ist bereits seit 2015 als stellvertretender Leiter der PI Auerbach eingesetzt.

© Quelle: PP Oberpfalz/Jana Gürster

von links nach rechts: Polizeioberkommissar Alexander Schmitt, Polizeipräsident Thomas Schöniger, Polizeihauptkommissar Manfred Plößner, Polizeioberrat Christian Kiener