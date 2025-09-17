Anhänger von Lastwagen kippt um: 270.000 Euro Schaden

Ein Mann gerät mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Das Auto streift einen entgegenkommenden Lastwagen. Der mit Schotter beladene Anhänger kippt um.

In Unterfranken ist ein Lastwagenanhänger umgekippt und hat einen Schaden von etwa 270.000 Euro verursacht. Am Morgen stießen auf der Bundesstraße 279 bei Bastheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) ein Auto und ein Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Ein 28 Jahre alter Autofahrer geriet laut Polizei aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens versuchte dem Auto noch auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnte der Lastwagenfahrer jedoch nicht mehr verhindern. Das Auto streifte den Auflieger seitlich, wie es hieß. Daraufhin verlor der Lastwagenfahrer die Kontrolle und der mit Schotter beladene Auflieger kippte um. Der Fahrer und die Beifahrerin des Autos seien leicht verletzt worden. Die zwei Insassen des Lastwagens seien unverletzt, hieß es. (dpa/lby)