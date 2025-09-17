Anhänger von Lastwagen kippt um: 270.000 Euro Schaden

Franken

Ein Mann gerät mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Das Auto streift einen entgegenkommenden Lastwagen. Der mit Schotter beladene Anhänger kippt um.

In Unterfranken ist ein Lastwagenanhänger umgekippt und hat einen Schaden von etwa 270.000 Euro verursacht. Am Morgen stießen auf der Bundesstraße 279 bei Bastheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) ein Auto und ein Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Ein 28 Jahre alter Autofahrer geriet laut Polizei aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens versuchte dem Auto noch auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnte der Lastwagenfahrer jedoch nicht mehr verhindern. Das Auto streifte den Auflieger seitlich, wie es hieß. Daraufhin verlor der Lastwagenfahrer die Kontrolle und der mit Schotter beladene Auflieger kippte um. Der Fahrer und die Beifahrerin des Autos seien leicht verletzt worden. Die zwei Insassen des Lastwagens seien unverletzt, hieß es. (dpa/lby)

THEMEN: Anhänger, Lastwagen, LKW, Schaden, umgekippt, Unfall

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Pia Bayer/dpa
 09.09. 10:30 Lastwagen brennt auf A9 – Sperrung in Richtung München Ein Lastwagen ist auf dem Seitenstreifen ausgebrannt. Auf der Autobahn 9 in …
Stefan Puchner/dpa
 28.08. 16:26 Ermittlungen gegen zwei LKW-Fahrer nach Unfall Ein Lastwagen prallt auf der A3 auf einen weiteren Sattelzug, einer der Fahrer …
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 19.08. 10:23 Schwerer Unfall an Autobahnauffahrt Am Montagmorgen kam es bei Gattendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein …
Foto: Stefan Puchner/dpa
 30.07. 11:09 Stau nach Lastwagenunfall an Autobahnkreuz in Franken Ein Lastwagenfahrer verliert bei der Fahrt von der Autobahn 73 auf die A3 die …
Foto: Jan Woitas/dpa
 18.07. 11:00 Autofahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß mit LKW Ein Unfall in Oberfranken endet für eine 63 Jahre alte Autofahrerin tödlich. …
Julian Stratenschulte/dpa
 15.07. 05:55 Lastwagen verliert Öl – fünf Autos krachen ineinander Ein Lastwagen verliert auf einer Bundesstraße über mehrere Kilometer …