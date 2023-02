Annett Louisan schätzt das Älterwerden

Am Älterwerden hat Annett Louisan Gefallen. Darin findet sie vor allem Weisheiten und Schönheiten. Zudem hat es ihr Privatleben in einer ganz bestimmten Sache bereichert.

Die Chansonsängerin Annett Louisan (45) kann dem Älterwerden durchaus viel Positives abgewinnen. „Ich bin schlagfertiger und lustiger geworden und ich hab‘ besseren Sex als früher“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Und sie breche auch gern mal aus festen Strukturen aus: „Um die Kontrolle verlieren zu können, braucht man sehr viel Mut.“

Sie glaube zudem, dass der Mensch nicht vernünftig werde, weil er will, sondern weil er muss. „Es liegt in der Natur der Sache. Nichts bleibt beim Alten. Ich versuche das Älterwerden anders zu betrachten und darin Weisheiten und Schönheiten zu finden, die es definitiv birgt.“ Die Wahl-Hamburgerin veröffentlicht am 17. Februar ihr neues Album „Babyblue“. (dpa)