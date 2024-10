Auf einem Betriebsgelände in Sengenthal im Kreis Neumarkt ist am Mittwochabend …

Arbeiter eingeklemmt und schwer verletzt Auf einem Betriebsgelände in Sengenthal im Kreis Neumarkt ist am Mittwochabend …

Arbeiter eingeklemmt und schwer verletzt Auf einem Betriebsgelände in Sengenthal im Kreis Neumarkt ist am Mittwochabend …

Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de