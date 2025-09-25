Arbeiter in Logistikzentrum stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Am vergangenen Dienstag kam es in einem Sulzbach-Rosenberger Logistikzentrum zu einem schweren Unfall, bei dem ein Mitarbeiter von einem Hochregal mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Die Folgen sind verheerend.

Schwerer Betriebsunfall am Dienstag in einem Logistikzentrum in Sulzbach-Rosenberg. Ein Arbeiter war in einem Sicherheitskorb eines Gabelstaplers auf die oberste Plattform eines Hochregals in ca. 4,5 Meter Höhe gefahren und sollte dort im Korb mit Abbauarbeiten beginnen. Der 35-Jährige stieg jedoch aus dem Korb aus und betrat den aus Spanplatten bestehende Boden des Hochregals. Der Mann brach durch den Boden und stürzte etwa zwei Meter tief auf den Regalboden darunter. Er erlitt schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und am Oberkörper und wurde ins Krankenhaus gebracht.