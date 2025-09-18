Arbeiter stürzt in Nickelbecken – Lebensgefahr

Franken

Ein 27-Jähriger arbeitet an einem heißen Becken voll mit Nickel. Kurz darauf wird er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

© Symbolbild: Govin MU/pixabay.com
© Symbolbild: Govin MU/pixabay.com

Ein junger Mann ist während seiner Arbeit in Schnaittach bei Nürnberg in ein Becken voll mit Nickel gefallen und hat dabei lebensgefährliche Verbrennungen erlitten. Der 27-Jährige habe zur Veredelung von Gegenständen an dem Becken gearbeitet, teilte die Polizei mit. Wie er dabei teilweise hineingefallen ist, war bislang unklar.

Arbeitskollegen eilten dem Mann zu Hilfe, wie es hieß. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 27-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen.

Beim Vernickeln wird die Oberfläche von Gegenständen dünn mit dem Metall überzogen, etwa zum Korrosionsschutz oder aus optischen Gründen. Das Nickel in dem Becken war Polizeiaussagen zufolge etwa 90 Grad heiß. (dpa)

THEMEN: Arbeiter, Becken, Krankenhaus, Lebensgefahr, Nickel

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Jeremy Wong, pexels.com
 26.05. 11:48 Statt Hochzeitsnacht: Braut landet im Krankenhaus Eine Hochzeitsfeier in Berg im Kreis Hof endete am frühen Sonntagmorgen für …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 19.05. 08:12 Leupoldsgrün: Bollerwagenfahrt endet im Krankenhaus Ein Ausflug mit einem Bollerwagen endete für einen Jungen in Leupoldsgrün im …
Foto: Kai Breker, pixelio.de
 25.04. 08:30 Brand in Kinderzimmer schnell gelöscht In der Nacht zum Donnerstag hat es in einem Kinderzimmer in der Peter Vischer …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 12.12. 15:45 Von Hund gebissen – Seniorin landet im Krankenhaus Eine 80-Jährige wurde am Dienstagnachmittag bei Marktredwitz im Kreis …
Marcus Brandt/dpa
 03.10. 17:06 Drei Unbekannte schlagen 20-Jährigen krankenhausreif In der Hofer Innenstadt sollen drei unbekannte Männer einen 20-Jährigen zu …
Symbolbild: CANVA, Ramasuri
 18.09. 11:19 Hoher Schaden nach Kellerbrand in Unterfranken Im Keller eines Fitnessstudios bricht am Abend ein Feuer aus. Der Rauch …