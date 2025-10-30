Arbeitslosenzahl in Bayern ist gesunken

Die Arbeitslosigkeit im Freistaat ist zurückgegangen. Eine gute Nachricht? Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen und Jobcenter ist zurückhaltend.

© Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

In Bayern ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober im Vergleich zum September um 16.448 auf 307.709 gesunken. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,9 Prozent, das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte.

„Die Herbstbelebung ist mit leichter Verzögerung auf dem bayerischen Arbeitsmarkt angekommen und fällt etwas besser aus als im Vorjahr“, sagte Markus Schmitz, Chef der Regionaldirektion laut Mitteilung. „Gleichwohl besteht noch kein Grund zum Aufatmen. Wir sehen für einen Oktober derzeit mit 3,9 Prozent die höchste Arbeitslosenquote seit 2009.“

Die Arbeitslosigkeit liegt damit höher als noch vor einem Jahr: Im Oktober 2024 waren 21.083 Menschen weniger arbeitslos. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Oktober vorlag. (dpa/lby)