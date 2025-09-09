Arnschwang: Massiv überladener Kleintransporter

Cham

Mit einem massiv überladenen Kleintransporter hatte es die Polizei am Freitag bei einer Kontrolle bei Arnschwang im Kreis Cham zu tun.

Die Beamten sichteten die Schriftstücke des Fahrers und staunten nicht schlecht, da der für nur ca. 500 kg Nutzlast ausgelegte Kleintransporter laut Ladepapieren 2.300 kg transportierte. Eine Wägung bestätigte den Verdacht. Statt maximal 3,5 brachte das Gefährt über 6,3 Tonnen auf die Waage.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und über den Chef des Unternehmens ein zweiter, besser ein dritter Transporter zum Ab- und Umladen bestellt. Für die Verkehrsordnungswidrigkeit musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.

THEMEN: Arnschwang, Cham, Kleintransporter, Kontrolle, Polizei

Das könnte Sie auch interessieren

Tim Reckmann / pixelio.de
 24.02. 13:13 Unfallfahrer schweigt – Polizei sucht Zeugen Die Polizei Cham sucht Zeugen. Beamte zogen in der Nacht zum Samstag kurz nach …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 25.08. 15:40 Cham: Unbekannter belästigt Frau auf Parkbank Eine 38-Jährige ist am Sonntagnachmittag in Cham sexuell belästigt worden. Die …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 23.05. 15:53 Seniorin die Einkaufstasche gestohlen Wie erst jetzt bekannt wurde, ist eine 71-Jährige am 7. Mai in Cham ihrer …
Tim Reckmann / pixelio.de
 06.05. 08:09 Pleystein: Hochwertige Fahrräder sichergestellt Die Polizei hat in der Nacht auf Montag auf der A6 bei Pleystein im Landkreis …
Tim Reckmann / pixelio.de
 27.01. 08:51 Lkr. Cham: Verfolgungsfahrt bei Rimbach Am Sonntag kam es bei Rimbach im Kreis Cham zu einer Verfolgungsfahrt. Ein …
Symbolfoto: magicpen, pixelio.de
 05.12. 10:10 Dachstuhlbrand in Cham Dachstuhlbrand am Dienstagvormittag in Cham. Die Feuerwehr hatte den Brand …