Arnschwang: Massiv überladener Kleintransporter

Mit einem massiv überladenen Kleintransporter hatte es die Polizei am Freitag bei einer Kontrolle bei Arnschwang im Kreis Cham zu tun.

Die Beamten sichteten die Schriftstücke des Fahrers und staunten nicht schlecht, da der für nur ca. 500 kg Nutzlast ausgelegte Kleintransporter laut Ladepapieren 2.300 kg transportierte. Eine Wägung bestätigte den Verdacht. Statt maximal 3,5 brachte das Gefährt über 6,3 Tonnen auf die Waage.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und über den Chef des Unternehmens ein zweiter, besser ein dritter Transporter zum Ab- und Umladen bestellt. Für die Verkehrsordnungswidrigkeit musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.