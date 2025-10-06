Arrach: Junger Mann verursacht Unfall und flüchtet

Cham

Ein junger Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Arrach im Kreis Cham ohne Führerschein einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet.

Der 18-Jährige überholte kurz nach dem Ortsausgang in Ottenzell den Ford einer 34-Jährigen. Beim Überholvorgang touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite den Ford und fuhr einfach weiter.

Die Polizei konnte den flüchtigen Unfallwagen und den Fahrer schnell ermitteln. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

THEMEN: Arrach, Cham, Flucht, Führerschein, Unfall, Verkehr

