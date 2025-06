Auch in einigen Regionen Bayerns Schäden nach Unwettern

Unwetter führten am Montag zu Bränden und überschwemmten Straßen in Südbayern und der Oberpfalz. Polizei und Feuerwehr ziehen eine Bilanz für die Nacht.

Unwetter haben auch in Bayern vereinzelt zu Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Im Landkreis Cham in der Oberpfalz kam es zu überfluteten Kellern, kleineren Bränden und Blitzeinschlägen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem passierten nach Angaben der Feuerwehr zwei Verkehrsunfälle in dem Landkreis.

In Balderschwang im Oberallgäu brannte am Montagnachmittag nach einem Blitzeinschlag eine Alpe. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mindestens 500.000 Euro. Nach Polizeiangaben breitete sich das Feuer vom Wirtschaftsteil der Alpe auf das Wohnhaus aus. Der Wirtschaftsteil stand in Vollbrand und musste abgerissen werden. Im Stall befand sich nur ein Kalb, das gerettet werden konnte. Es wurden keine Menschen verletzt.

In Mittelfranken gab es nach Polizeiangaben diverse Einsätze, jedoch nichts ganz Großes.

In größeren Teilen Deutschlands hatte sich das Wetter am Montag turbulent gezeigt. Größere Schäden gab es etwa in Berlin und Umland. (dpa)