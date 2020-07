Auf den Freizeithugl in Großbüchlberg

Zu Fuß oder mit dem Fahrrad beginnt er seinen Ausflug in Mitterteich. Das Ziel: Der Freizeithugl in Großbüchlberg. Der ist über Fuß- und Radwege gut erreichbar und auch gut ausgeschildert. „Am Freizeithugl selbst hat man die Möglichkeit, dann oben in die Gastronomie auf der Petersklause einzukehren. Aber wir haben hier auch ein Rundumpaket an Freizeitmöglichkeiten.“ Minigolf und Pit-Pat bieten Spaß für die ganze Familie. Aber auch von hier sind noch weitere Spaziergänge möglich. Ein neues Beschilderungskonzept zeigt die Rad- und Fußwege rund um den Büchlberg. Ein schönes Ausflugsziel für die ganze Familie.