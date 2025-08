Auf Diebestour in Weiden unterwegs

Ein 37-jähriger Oberfranke hat am Freitag (1. August) in Weiden eine Serie von Straftaten begangen und die Polizei mehrfach auf den Plan gerufen.

Zunächst brach der Mann am Nachmittag in einen Geschäftsraum in Bahnhofsnähe ein. Ein Mitarbeiter erwischte den Einbrecher und rief die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen mittleren dreistelligen Geldbetrag aus dem Einbruch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann jedoch wieder entlassen.

Nur Stunden später stahl er in einer Tankstelle in der Regensburger Straße zwei Flaschen Schnaps und beschädigte anschließend mutwillig ein Auto. Die Polizei nahm den Störenfried erneut fest. Dabei fanden die Beamten Schlüssel, die aus einem weiteren Diebstahl in einem Geschäft in derselben Straße stammten. Ein Suchhund fand einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag auf einem Baumarktgelände.

Der Mann wurde in einer Zelle untergebracht, beleidigte dort jedoch wiederholt Polizeibeamte. Am Samstagmorgen meldete ein Kindergarten in der Regensburger Straße einen Einbruchsversuch – Spuren vor Ort führten ebenfalls zu dem 37-Jährigen. Nun sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt Amberg in Untersuchungshaft.

Der Oberfranke war am Freitag mit dem Zug unterwegs und nur auf Grund eines Zugausfalls in Weiden gestrandet.