Auf Gegenfahrbahn gekommen: Motorradfahrer stirbt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Vilshofen und Schmidmühlen im Landkreis Amberg-Sulzbach ums Leben gekommen.

Der 62-Jährige kam auf Höhe Ettsdorf aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Biker verstarb trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle, der 63-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs soll ein Gutachten erstellt werden.