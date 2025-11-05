Auf Gegenfahrbahn gekommen: Motorradfahrer stirbt

Amberg-Sulzbach

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Vilshofen und Schmidmühlen im Landkreis Amberg-Sulzbach ums Leben gekommen.

Der 62-Jährige kam auf Höhe Ettsdorf aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Biker verstarb trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle, der 63-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs soll ein Gutachten erstellt werden.

THEMEN: Amberg, Schmidmühlen, Sulzbach, Unfall, Vilshofen

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 25.04. 08:47 Birgland: Mann unter Auto eingeklemmt Am Mittwochnachmittag ist es in der Gemeinde Birgland im Landkreis …
Foto: Maike Glöckner
 22.04. 11:23 Motorradfahrer stürzt nach Überholvorgang Bei Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach ist es am …
Foto: PI Sulzbach-Rosenberg
 14.11. 08:29 Neukirchen: 18-Jähriger mit SUV schwer verunglückt Ein 18-Jähriger ist am späten Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall bei …
Symbolfoto: Sebastian Göbel, pixelio.de
 20.10. 08:40 B299: Verkehrszeichen an Baustelle abgebaut Gefährliche Aktion! Am frühen Sonntagmorgen beseitigten Unbekannte viele …
Tim Reckmann / pixelio.de
 13.10. 10:07 Kastl: Mit fast 3 Promille unterwegs Ganz schön was gebechert hatte laut Polizeibericht ein Autofahrer, der am …
Symbolfoto: Erkan, pexels.com
 10.10. 09:57 Amberg-Sulzbach mit eigenem Podcast Der Landkreis Amberg-Sulzbach hat jetzt seinen eigenen Podcast: „Let’s talk …