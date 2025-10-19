Aufmerksame Nachbarin verhindert Brand in Weiden

Eine aufmerksame Nachbarin hat in Weiden am Freitagnachmittag einen Brand verhindert. Die Frau hörte einen aktiven Feuermelder und klingelte Sturm bei der Wohnung. Als ihr nicht aufgemacht wurde, verständigte sie die Polizei.

Auch den Beamten wurde trotz mehrmaligen Klingelns und Klopfens nicht aufgemacht. Über einen angrenzenden Balkon konnten die Polizisten schließlich Kontakt zur Wohnungsinhaberin aufnehmen, die schließlich die Tür öffnete. Die Beamten fanden in der teils verrauchten Wohnung angebranntes Essen auf dem Herd. Die 92-jährige Wohnungsinhaberin war wohlauf. Die alarmierten Rettungskräfte konnten unverrichteter Dinge wieder abziehen.