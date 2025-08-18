Ausgaben für Sozialhilfe deutlich gestiegen

dpa

Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Anstieg von rund 15 Prozent bei den Sozialhilfeleistungen. Insgesamt flossen 20,2 Milliarden Euro, der größte Anteil davon in die Grundsicherung im Alter.

© Foto: Jan Woitas/dpa
© Foto: Jan Woitas/dpa

Die Ausgaben für Sozialhilfe sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Der Staat gab netto 20,2 Milliarden Euro aus – und damit 14,8 Prozent mehr als 2023, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg betraf demnach alle Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB XII).

Der größte Anteil ging mit 56,5 Prozent auf die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurück. Darauf entfielen nach Angaben des Bundessozialministeriums 11,4 Milliarden Euro – ein Plus von 13,3 Prozent. Für die Hilfe zur Pflege wurden den Angaben zufolge mit 5,3 Milliarden Euro 17,7 Prozent mehr ausgegeben. Die Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt erhöhten sich demnach um 11,1 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.

In die Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und anderen Lebenslagen flossen zusammen 1,9 Milliarden Euro. Das waren 19,4 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt errechnete. (dpa)

THEMEN: Alter, Bundesamt, Grundsicherung, Rente, Sozialhilfe, Statistik

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Silas Stein/dpa
 15.07. 10:29 Frauen studieren laut Statistik schneller Erstmals hat das Statistische Bundesamt ermittelt, wie viele Studierende in …
Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
 05.08. 10:00 Junge Menschen stellen nur zehn Prozent der Bevölkerung In Deutschland leben vergleichsweise wenig junge Menschen. Bei den …
Foto: Jens Büttner/dpa
 31.07. 09:18 Zahl der E-Scooter-Unfälle steigt stark Die Zahl der E-Scooter-Unfälle mit Verletzten und Toten ist 2024 drastisch …
Foto: Boris Roessler/dpa
 22.07. 10:28 Statistik: Wie sieht der durchschnittliche Deutsche aus? Wie groß ist der Bundesbürger im Durchschnitt? Wie alt? Hat er Familie? Das …
Foto: Jan Woitas/dpa
 21.07. 07:25 Knapp fünf Millionen Menschen verdienen unter 2.750 Euro Reicht das eigene Einkommen für eine gute Rente – und wie viel verdient man …
Foto: Patrick Pleul/dpa
 17.07. 09:52 Geburtenrate sinkt auf 1,35 Kinder je Frau Frauen bringen pro Person weniger Kinder zur Welt. Vergangenes Jahr …