Ausstellung in Tirschenreuth: Weihnachtsbäume & Weihnachtsträume

Wie schmücken Sie Ihren Weihnachtsbaum? Schön bunt, in einer Farbe oder ganz traditionell? Wie früher die Tannen geschmückt wurden, erfährt man heute ab 14 Uhr in einer neuen Ausstellung im MuseumsQuartier in Tirschenreuth.

Hier werden die Besucher mit auf eine Zeitreise durch verschiedene Epochen genommen: von der Biedermeierzeit über die Kaiserzeit und den Jugendstil bis hin zur Nachkriegszeit und die 1970er Jahre. So mancher Besucher wird sich da wieder an Baumschmuck aus Großmutters Zeiten erinnern. Die Ausstellung „Weihnachtsbäume – Weihnachtsträume“ läuft bis zum 26. Januar.