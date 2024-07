Auszeichnungen für Weltenburger Klosterbiere

WERBUNG

Vier Biere der ältesten Klosterbrauerei der Welt, Weltenburger, wurden Anfang der Woche im Rahmen der Finest Beer Selection Preisverleihung ausgezeichnet. Darunter auch ein Bier mit beeindruckenden 92 Punkten.

Die stimmungsvolle Preisverleihung fand am Abend des 15. Juli 2024 in Neustadt an der Weinstraße statt und markierte den Höhepunkt und krönenden Abschluss der Finest Beer Selection 2024. Insgesamt nahmen 825 Biere von knapp 200 Brauereien aus 16 Ländern an der zweiten Auflage dieses transparenten Verkostungsformates teil. Eine internationale Fachjury bewertete 267 Biere während der dreitägigen Expertenverkostung Mitte Juni in Gräfelfing blind und vergab dabei einen Finest Beer Score von 90 oder mehr Punkten.

Die Weltenburger Klosterbiere im Einzelnen:

Maibock (heller Bock): 90 Punkte

Anno 1050 (Märzen): 90 Punkte

Asam Bock (dunkler Doppelbock): 90 Punkte

Barock Dunkel: 92 Punkte. Unser bekanntes Barock Dunkel wurde auch schon mehrfach als bestes Dunkelbier der Welt geehrt.

Die Besonderheit der Finest Beer Selection liegt darin, dass die Biere nicht nach Kategorien verglichen und in einem Ranking bewertet werden. Stattdessen versteht sich das Konzept als sensorische Exzellenzprüfung. Eine selektiv ausgewählte, international besetzte Jury aus etwa 50 renommierten Bierexperten bewertet jedes eingereichte Bier in einer Blindverkostung individuell. Diese Experten sind intensiv auf das spezielle Konzept und die Verkostungsbögen geschult worden, um eine objektive und detaillierte Bewertung zu gewährleisten.

Der Marketingleiter von Weltenburger Kloster, reiste aus Bayern nach Neustadt, um gemeinsam mit seinem Vater die Auszeichnungen persönlich in Empfang zu nehmen. „Mein Vater schätzt ein gutes Bier genauso wie ich, und da ließ er sich nicht zweimal bitten, mich an diesem Abend zu begleiten“, sagt Florian Mayer und fügt hinzu: „Es war ein sehr kurzweiliger, genussvoller Abend, und ich bin unheimlich stolz auf die Leistungen unseres Brauerteams. Obwohl wir eine Brauerei mit fast 1000-jähriger Geschichte sind, schrecken wir nicht davor zurück, uns an neuen Formaten zu beteiligen. Ganz im Gegenteil, wir schätzen den fachlichen Austausch sehr und es bietet eine wunderbare Plattform, um den Stellenwert von Bier zu avancieren.“

Diese Auszeichnungen unterstreichen einmal mehr die herausragende Qualität und das Engagement der Weltenburger Klosterbrauerei, die Tradition und Innovation erfolgreich verbindet. Wir danken der Jury und den Organisatoren der Finest Beer Selection für diese Anerkennung und freuen uns darauf, unsere preisgekrönten Biere weiterhin mit Bierliebhabern weltweit zu teilen.

Über die Weltenburger Klosterbrauerei:

Auf eine bewegte, jahrhundertelange Vergangenheit zurückblickend, darf sich die Klosterbrauerei Weltenburg, stolz die älteste Klosterbrauerei der Welt nennen. Seit anno 1050 wird am sagenumwobenen Donaudurchbruch im Herzen Bayerns nachweislich Bier gebraut. Die Klosterbrauerei Weltenburg wurde von iro-schottischen Wandermönchen im 7. Jahrhundert gegründet und ist im Eigentum der Benediktinerabtei Weltenburg. Im Kloster Weltenburg leben heute noch sieben Benediktiner-Mönche.

Vom Halm bis ins Glas wird bei der Klosterbrauerei Weltenburg nichts dem Zufall überlassen. Die Brauerei zeichnet sich verantwortlich für alle Schritte des Brauprozesses – und das fängt bei den Rohstoffen an. Es werden daher nur Zutaten von langjährigen regionalen Partnern bezogen, die den höchsten Qualitätsansprüchen beständig bestehen können. Dafür werden im brauereieigenen Labor alle Rohstoffe der Weltenburger Biere vor Verarbeitung genauestens analysiert. Sensorisch wie analytisch wird die Qualität der Biere während dem Brauvorgang in jeder Stufe zudem fortlaufend geprüft. Das hohe Qualitätsniveau der Weltenburger Biere belegen die vielen Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Wettbewerben.

Über die Finest Beer Selection:

Mit der Finest Beer Selection haben die Kooperationspartner Doemens Akademie und der Meininger Verlag im Jahr 2023 einen Wettbewerb ins Leben gerufen bei der nicht wie sonst üblich je Kategorie Biere mit anderen Bieren verglichen werden und ein Ranking aufgestellt wird. Das Konzept versteht sich vielmehr als sensorische Exzellenzprüfung und dient allen Marktbeteiligten – angefangen bei den Brauereien, über den Handel und die Gastronomie bis hin zum Konsumenten – als transparenter Qualitätswegweiser.

Dafür sorgt eine leicht nachvollziehbare, transparente Bewertung auf Basis eines 100-Punkte-Systems. Neben diesem Finest Beer Score erhält jede Brauerei zudem eine aromatische Beschreibung des Bieres, das Finest Beer Profile, in Form eines Spiderweb-Diagramms an die Hand.