Auto brennt nach Wildunfall bei Püchersreuth aus

Neustadt/WN

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen bei Püchersreuth einem Reh ausgewichen – kurz darauf stand sein Wagen in Flammen.

Ein 19-jähriger Weidener war in den frühen Morgenstunden mit seinem Hyundai auf der Ortsverbindungsstraße von der Mohrensteinmühle in Richtung Püchersreuth unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der junge Mann wich dem Tier aus und geriet dabei leicht in den Straßengraben. Nachdem er das Auto wieder auf die Fahrbahn lenken konnte, zeigten sich mehrere Fehlermeldungen im Cockpit und Rauch stieg aus dem Motorraum auf.

Der Fahrer hielt sofort an und öffnete die Motorhaube – da stand der Motor bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Püchersreuth, Lanz und Neustadt an der Waldnaab konnten den Brand löschen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

