Auto gerät in Vollbrand – Fahrer stirbt

Cham
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Cham in der Oberpfalz ums Leben gekommen.

Der Wagen war am frühen Morgen dort von der Straße abgekommen und in Vollbrand geraten, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge habe das brennende Fahrzeug bemerkt und die Polizei gerufen. Einsatzkräfte konnten den Fahrer nur noch tot aus dem Auto bergen.

Ursache und Identität bislang unklar

Wie es zu dem Unfall gekommen war, war laut Polizei zunächst unklar. Auch zur Identität des Fahrers konnte eine Polizeisprecherin zunächst keine genaueren Angaben machen. Die Ermittlungen dauerten demnach an. (dpa/lby)

THEMEN: Cham, Polizei, Roding, Unfall

