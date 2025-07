Auto in Naila ausgebrannt

In der Nacht zum Donnerstag brannte in Naila im Kreis Hof ein geparkter Audi vollständig aus. Gegen Mitternacht hörte der Besitzer einen lauten Knall und entdeckte Flammen im Bereich des Motorraumes. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht in der Hauptstraße in Naila verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten bemerkt? Hinweise bitte an die Kripo Hof.