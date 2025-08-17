Auto kracht in mehrere Fahrzeuge auf Autohausgelände

Bayreuth (dpa/lby) – Ein 21-Jähriger hat mit seinem Auto in Bayreuth mehrere geparkte Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses beschädigt. Der junge Mann kam mit seinem Wagen von der Straße ab und verursachte einen Schaden von insgesamt etwa 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Der 21-jährige Bayreuther kam demnach aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und stieß gegen den Bordstein. Sein Wagen wurde den Angaben zufolge dann auf das Autohausgelände geschleudert. Neben der Umzäunung wurden dadurch mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Der Schaden an den Fahrzeugen belaufe sich auf mindestens 80.000 Euro. Am Auto des 21-Jährigen selbst entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Der junge Mann blieb unverletzt.

