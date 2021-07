Auto und Polizeibus stoßen frontal zusammen – Mann stirbt

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Polizeibus auf der Bundesstraße 85 bei Wackersdorf ums Leben gekommen. Der Mann sei in seinem Wagen eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Der Insasse des Polizeibusses – ein 27 Jahre alter Mitarbeiter der Bundespolizei – wurde bei dem Unfall am Mittwochnachmittag demnach mittelschwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Der Unfall sei in einer langgezogenen Kurve passiert, sagte der Polizeisprecher. Die Ursache sei aber zunächst noch unklar. Auch zum Alter des Verstorbenen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Ein Gutachter ermittle zum Unfallhergang. Die B85 war am Mittwochnachmittag in beiden Richtungen gesperrt. (dpa/lby)